Une aide ménagère à nouveau condamnée à trois ans de prison pour avoir volé ses clients

La femme n'en est pas à son coup d'essai. Elle avait déjà été condamnée à plusieurs reprises par le passé pour des faits similaires. En janvier 2020, elle avait écopé de trois ans de prison et avait alors fui vers le Royaume-Uni, avant de réapparaître en mars 2020.

Après avoir repris le travail et volé deux familles à Grimbergen, l'aide ménagère s'était une nouvelle fois envolée. Dans l'une des familles, elle avait volé pour plus de 12.000 euros d'argent liquide et de bijoux. Dans la seconde, elle avait pu accéder au coffre-fort et y avait dérobé 47.000 euros de lingots d'or, une importante somme d'argent et des bijoux.