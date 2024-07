Une arrestation pour tentative d'assassinat à Pecq

Percutant au passage plusieurs meubles, le chauffard a foncé à diverses reprises en direction de cette dame. L'individu a également menacé des voisins qui tentaient de le raisonner. Il a aussi crevé, à l'aide d'un tournevis, les pneus d'un véhicule stationné dans l'avenue des Champs. Le violent a finalement été interpellé par la police du Val d'Escaut et privé de liberté. Le dossier a été mis à l'instruction.

"Le suspect, né en 1955, a foncé volontairement dans un garage où se tenait un vide-grenier", précise M. Verheyen, substitut du procureur du Roi auprès du parquet. "Le suspect et la victime sont des ex-conjoints. Aucun blessé n'est à déplorer. Le suspect a été interpellé et privé de liberté par la police. Le dossier a été mis à l'instruction et le magistrat instructeur l'a placé sous mandat d'arrêt pour tentative d'assassinat".