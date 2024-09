Une conductrice s'encastre dans un centre sportif en Suisse: lourd bilan

L'octogénaire est entrée par erreur dans le centre sportif alors qu'elle voulait accéder au parking P+R, selon le Ministère public. Ce parking se situe à plus de 100 mètres de l'entrée du Centre sportif. La voiture, qui roulait assez vite, a terminé sa course contre un mur.

Les enfants participaient à un cours de basket et étaient sortis de la salle de sport dans le hall d'entrée pour boire. Quatre d'entre eux ont été blessés, deux très grièvement et les deux autres plus légèrement. Une autre adulte, qui accompagnait les enfants, a été plus légèrement atteinte.

Une cellule psychologique a été mise en place sur les lieux du drame. Sept enfants ainsi que cinq adultes ont été pris en charge. Les secouristes ont aussi bénéficié d'une prise en charge psychologique. Environ 25 personnes ont été impliquées dans cet accident.

Au total, huit véhicules de la police, neuf ambulances, un hélicoptère de la Rega et six véhicules des pompiers sont intervenus. Les pompiers du Service d'Incendie et de Secours de Genève (SIS) sont restés sur place pour contrôler l'infrastructure du bâtiment.