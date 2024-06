Une mère internée pour avoir harcelé ses filles

Mireille G. avait déjà été condamnée en 2018 par la cour d'appel, à cinq de prison dont un avec sursis pour tentative d'assassinat de ses filles. En 2021, elle a pu quitter la prison mais le tribunal d'application des peines lui a imposé, comme condition à sa libération, de ne pas contacter sa progéniture.

Cependant, fin octobre 2022, la nouvelle compagne de son ex-mari a déposé plainte à son encontre pour harcèlement. L'enquête a alors révélé que Mireille G. harcelait son ancien partenaire et sa nouvelle compagne, mais aussi ses deux filles. La quinquagénaire avait, entre le 3 et le 26 octobre, contacté une fois l'une de ses filles et pas moins de 559 fois l'autre jumelle. Elle avait également envoyé à sa fille 383 messages sur WhatsApp.