Une peine de travail requise contre le footballeur Midou Mouhli

Le parquet a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de travail contre Midou Mouhli (26 ans), un joueur de football du RFC Seraing poursuivi pour avoir porté des coups à une Liégeoise âgée de 24 ans. Son avocat a sollicité des conditions probatoires et une suspension du prononcé.

Les faits sont liés à une brève relation entre Midou Mouhli et la victime. Une relation que le footballeur qualifiait de "coup d'un soir", alors qu'il était en couple avec une autre jeune femme.

La victime évoque, pour sa part, une relation plus que passagère, raison pour laquelle elle n'aurait pas accepté la séparation et avait décidé de faire part de leur liaison secrète sur les réseaux sociaux. C'est cette révélation qui aurait poussé Midou Mouhli à violenter la victime. Le suspect a admis avoir porté une gifle et avoir effectué un balayage, mais dément avoir défoncé un volet ou porté des coups de poing.

Le parquet a requis "une peine de travail conséquente", alors que la défense, Me Molders, a sollicité une suspension probatoire du prononcé.

Le jugement sera prononcé le 4 octobre.