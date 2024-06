Une quarantaine de travailleurs concernés par la faillite annoncée de Jumatt à Andenne

Une quarantaine de travailleurs sont concernés par la faillite annoncée de l'entreprise de construction Jumatt à Andenne, a indiqué lundi un responsable de la FGTB à l'agence Belga, rappelant la programmation d'une réunion du personnel mardi midi, et l'espoir d'une reprise.

Selon les représentants syndicaux de la FGTB, l'entreprise de construction modulaire Jumatt (Groupe Bostoen) a déposé le bilan en milieu de semaine dernière, faisant aveu de faillite, laquelle devrait être officialisée jeudi.

"Les réponses de l'employeur aux questions cruciales ont été laconiques et insatisfaisantes. Si elle confirme que le site andennais appartient bien à une société du groupe Bostoen non faillie, la direction répond par la négative aux questions sur le soutien financier pour la reconversion des travailleurs et la capacité de paiement des salaires de juin", dénonce Jonathan Hubert, le secrétaire régional de la Centrale générale de la FGTB Namur-Luxembourg.