Vol avec violence à Rixensart: 40 mois d'emprisonnement ferme

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi Adam M., résidant en France et né en 1998, à quarante mois de prison ferme. L'homme était poursuivi pour un vol avec violence commis dans une maison de Rixensart en mars dernier, pour une demi-douzaine de tentative de vol, et pour vente de cannabis.

Le 21 mars 2024, vers 3h30 du matin, la police a reçu un appel venant d'un habitant de Rixensart, mais l'opérateur n'a entendu qu'un cri et la communication s'est coupée. Comme durant la nuit, plusieurs appels venant du même quartier faisaient état de tentatives de vol dans les habitations, une patrouille a été envoyée sur place. Il est apparu que le prévenu, sous la menace d'un tisonnier avec lequel il avait déjà frappé un des occupants de la maison, avait obligé ce dernier à s'enfermer avec lui dans une chambre, et à ne pas signaler sa présence à la police.

Le prévenu a tout de même intercepté et a tenté de faire croire que c'était l'occupant de la maison qui l'avait agressé, et qu'il s'était simplement défendu. Devant le tribunal, il a abandonné cette version et concédé avoir voulu voler dans l'habitation. Vu son état alcoolisé ce soir-là, il a affirmé ne plus se souvenir des tentatives de vol commises dans le même quartier et la même nuit. L'homme avait été arrêté à Bruxelles à trois reprises les jours précédents, pour des vols dans des magasins en brisant les vitrines la nuit, et pour vente de cannabis.

Les quarante mois de prison ferme qui lui ont été infligés sont conformes aux réquisitions du parquet à l'audience.