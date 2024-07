La princesse Elisabeth conclut mardi son bachelier à Oxford avant des études à Harvard

La cérémonie aura lieu au Sheldonian Theatre d'Oxford et se fera en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde. Le prince Emmanuel et la princesse Éléonore, frère et sœur d'Elisabeth, assisteront également à l'événement.

Le Palais royal a déjà fait savoir qu'Elisabeth, âgée de 22 ans, allait poursuivre ses études dès cet été à l'université de Harvard, à Boston (États-Unis). Elle entamera un master en politiques publiques pour les deux prochaines années.