La princesse Elisabeth fait ses premiers pas à Harvard: le Palais Royal dévoile les premières photos de l’héritière du trône belge

En juillet dernier, la princesse Elisabeth a marqué une étape importante de son parcours avec l'obtention de son bachelier en Histoire et Politique à l'Université d'Oxford, plus précisément au Lincoln College. Lors de la cérémonie officielle, ses parents, le roi Philippe et la reine Mathilde, ainsi que ses frères et sœurs, étaient présents pour célébrer cet accomplissement.

À seulement 22 ans, Elisabeth a déjà un impressionnant bagage académique, et ce n’est que le début de son parcours. Après une pause estivale bien méritée, durant laquelle elle a notamment assisté aux Jeux Olympiques de Paris, elle est maintenant prête pour une nouvelle aventure de l'autre côté de l'Atlantique.