Le Roi Philippe reprend ses activités: voici les détails de son programme

Après avoir été un peu malade, le roi Philippe se porte mieux et peut reprendre ses activités. Cela commence dès ce lundi avec deux événements au programme.

Ensuite, Sa Majesté le Roi a reçu 12 héros du quotidien sélectionnés dans le cadre de l’initiative "BEHEROES" au Palais Royal de Bruxelles. "BEHEROES est une initiative qui met à l’honneur des Belges qui s’investissent pour venir en aide aux autres, de manière totalement désintéressée. Ces héros du quotidien ont été nommés par une personne de leur entourage via la plateforme en ligne BEHEROES. 50 d’entre eux ont pu assister au défilé du 21 juillet depuis la tribune. 12 viennent aujourd’hui raconter leur histoire au Roi avec la personne qui les a nommés, en présence de la Ministre de l’Intérieur, Madame Annelies Verlinden", précise le palais.

Après cette journée, le Roi devrait bénéficier des jours plus calmes avant de se rendre au Mémorial Van Damme, le 13 septembre. Pour la première fois, le célèbre meeting bruxellois aura lieu sur deux jours, au Stade Roi Baudouin, et permettra aux participants de concourir dans les 16 disciplines de la Wanda Diamond League, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. En cette année olympique et paralympique, le Roi mettra également à l’honneur les athlètes belges qui se sont illustrés à Paris cet été.

Ce même jour, le 13 septembre, la reine Mathilde assistera à "La Traviata" de Giuseppe Verdi à l’Opéra Royal de Wallonie, à Liège. Dirigé par Giampaolo Bisanti et mis en scène par Thaddeus Strassberger, ce grand classique de l’opéra verra la soprane Irina Lungu interpréter le rôle mythique de Violetta.