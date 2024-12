Noël au Palais royal: un concert exceptionnel avec Mentissa et des artistes de renom

La chanteuse Mentissa, qui foule pour la première fois les sols du Palais royal, ne cache pas son émotion : "C'est dingue parce que je suis passée sur cette place au moins 1.000 fois à pied ou en bus. Et là, je me retrouve de l'autre côté. C'est bizarre parce que tu vois les gens regarder à l'intérieur et prendre des photos. C'est là où on se rend compte à quel point le Palais royal, c'est quand même historique. C'est très calme, c'est magnifique".

Choisie parmi les artistes qui interpréteront ce concert de prestige devant les souverains et leurs invités, la jeune chanteuse belge savoure l’honneur : "Déjà, c'est un privilège de pouvoir chanter à ce concert traditionnel pour nous en Belgique. Et puis, je pense qu'il n'y a rien de mieux que les fêtes de fin d'année, de pouvoir chanter, de pouvoir célébrer cette fin d'année et notre pays. Et puis de chanter aussi pour le roi et la reine. C'est toujours un peu impressionnant, mais c'est surtout un honneur".