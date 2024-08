Voici les principaux chantiers en cours sur les routes ce lundi: certains sont là pour durer

16 chantiers déjà entamés avant les congés scolaires qui se poursuivent. Parmi ces derniers, on notera des changements de phase notamment sur les chantiers suivants :

Une réhabilitation complète de la E42/A16 est également en cours depuis le 15 août, entre Tournai et Maubray en direction de Mons. Jusqu'à la mi-novembre, la circulation est ramenée à une voie par sens entre les échangeurs n°32 "Vaulx" et n°29 "Peruwelz".

D'autres chantiers concerneront par ailleurs l'amélioration de l'accessibilité des Zones d'activité économique de Tournai Ouest, la réfection des revêtements de la E25/A26 entre Mabompré et l'aire de Bastogne vers le Luxembourg, la pose d'éclairage sur la berme centrale entre Nimy et Jemappes sur la E42-E19/A7, ou encore la modernisation et la sécurisation de l'échangeur n°29 "Habay" sur la E25-E411/A4.

La période des congés scolaires et le trafic plus faible qu'en temps normal ont par ailleurs été mis à profit pour avancer dans certains chantiers, pour en lancer de nouveaux, ou encore pour réaliser des opérations de courte durée.