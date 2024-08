150 hommes vont devoir fournir un échantillon ADN pour un meurtre commis il y a 33 ans et non résolu en Flandre

Le 16 mars 1991, Ingrid Caeckaert, une agente immobilière de 26 ans, était assassinée de 62 coups de couteaux dans son appartement à Knokke-Heist. L'affaire n'a jamais été résolue, malgré une longue trainée du sang du meurtrier dans le couloir de l'immeuble et dans la rue.

Depuis, la technologie de l'analyse ADN a évolué, et 33 ans plus tard, 150 hommes sont appelés à fournir un échantillon de leur ADN, ont appris nos confrères d'HLN.

En fait, les hommes se transmettent le chromosome Y presque intact d'une génération à l'autre, et il est donc possible de retrouver un suspect via son cousin, son frère, son père ou son oncle. C'est ce qu'espère la justice en lançant cet appel massif d'échantillons ADN à toutes ces personnes qui avaient été citées dans l'affaire à l'époque.