35 ans après les faits, deux Serbes sont condamnés pour l’assassinat à Saint-Gilles, d’un défenseur des droits de l’homme kosovar

Nous vous parlions il y a quelques semaines de cet étonnant procès. Jugés et condamnés par contumace en 2016, les deux accusés ont fait opposition à leur condamnation, entraînant l’organisation d’un nouveau procès… huit ans plus tard. Entre-temps, les principaux témoins sont morts, les juges d’instruction ne pouvaient plus témoigner et le contexte géopolitique a radicalement changé.

Malgré le temps passé et l'interrogation sur l'intérêt d'un tel procès, justice a donc bien été rendue, comme le souhaitait la famille d'Enver Hadri.