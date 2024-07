CDJ – plainte fondée c. RTL Info & RTL-TVi (JT)

RTL-TVi a insuffisamment vérifié un témoignage transmis via son bouton d’alerte au détriment de la vérité et du respect des personnes mises en cause.

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 3 juillet 2024 qu’une séquence du JT (19h) et un article en ligne y lié de RTL Info, qui s’appuyaient sur le récit d’un témoin recueilli via le bouton d’alerte orange, étaient contraires à la déontologie. Le Conseil a principalement retenu que les journalistes et le média avaient manqué de prudence en vérifiant insuffisamment les faits que dénonçait ce témoin – qui déclarait n’avoir eu d’autre solution que de déménager à la suite d’une mésentente avec deux réfugiées ukrainiennes que son couple hébergeait. Il a estimé que les journalistes et le média s’étaient ainsi exposés à relayer des rumeurs non vérifiées, à user d’un témoignage dont la pertinence par rapport à l’objet du reportage et de l’article pouvait être contestable et à servir des intentions sans aucun rapport avec le droit à l’information du public, au détriment de la vérité mais aussi du respect des personnes mises en cause, rendues identifiables et dont le droit de réplique n’avait pas été sollicité.

La décision complète du CDJ peut être consultée ici.