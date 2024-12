Des millions d'euros détournés: six personnes arrêtées en Belgique pour vols de données sur internet

Dans le cadre d'une vaste enquête sur la cybercriminalité, des perquisitions ont eu lieu en Belgique ce mardi 3 décembre. Elles ont permis l’arrestation de six personnes impliquées dans un réseau international de phishing, actif notamment en Belgique et aux Pays-Bas.

Six individus ont été interpellés et emmenés pour audition. Parmi eux, cinq ont fait l’objet d’un mandat d’arrêt et doivent comparaître devant la chambre du conseil ce mercredi.

Le réseau, démantelé grâce à une collaboration étroite avec les Pays-Bas, Europol et Eurojust, comptait des membres dans les deux pays. Les principaux suspects, basés à Rotterdam, auraient généré des profits de plusieurs millions d’euros grâce à leurs pratiques de phishing.

Des techniques répandues

Pour rappel, le "phishing" est une forme de cybercriminalité répandue, qui consiste à tromper les victimes pour leur voler des données sensibles telles que des mots de passe, des informations bancaires ou des numéros de cartes de crédit. Les cybercriminels ont recours à des e-mails, des messages ou des sites frauduleux imitant des organisations légitimes.

À lire aussi Test Achats alerte sur des tentatives de phishing en son nom

Les autorités néerlandaises ont également lancé une campagne de sensibilisation pour dissuader l’adhésion à ce type de réseaux criminels. Ce démantèlement marque une avancée importante dans la lutte contre le phishing, qui reste une menace majeure pour les internautes.

Quelques conseils

Afin de se protéger du "phishing", il est recommandé de se méfier d'e-mails et de messages d’expéditeurs inconnus et d'éviter de cliquer sur des liens suspects. Il est également conseillé de vérifier que les sites web bien commencent par "https://" et présentent un cadenas sécurisé. L'installation et la mise à jour de logiciels de sécurité permet également de détecter des contenus suspects.