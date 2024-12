Didier Reynders soupçonné de blanchiment d'argent: la Loterie Nationale s'explique

D'après des informations récoltées par Le Soir et Follow The Money, Didier Reynders fait l’objet d’une enquête judiciaire pour des soupçons de blanchiment d’argent par le biais de jeux de hasard. Le domicile de l'ex-commissaire européen a été perquisitionné ce mardi, et il a été auditionné par la police.

L’affaire a débuté par une dénonciation de la Cellule de traitement des informations financières (Ctif) et de la Loterie nationale. L'ancien ministre MR, qui a occupé plusieurs portefeuilles fédéraux, est soupçonné d’avoir blanchi des fonds via des achats de billets de loterie, une pratique utilisée pour dissimuler de l’argent d’origine illicite.