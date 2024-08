Drame de Strépy-Bracquegnies: Paolo Falzone sera jugé pour six meurtres

Le 20 mars 2022, vers 5h00, une voiture percutait la foule lors du ramassage des Gilles pour le carnaval local. On apprend ce lundi que Paolo Falzone sera jugé pour six meurtres, "un soulagement" pour les victimes et leurs proches.

C'est donc le chef de meurtre de six personnes qui a été retenu.

"Ils ont en rendu une décision qui va dans le sens dans lequel on va depuis le début, c'est-à-dire un meurtre pour six personnes, tentative de meurtre pour les autres et renvoi aux assises pour les deux inculpés, donc effectivement il y a un soulagement qui ressort de ce qui a été prononcé", affirme Nicolas, frère de l'une des victimes décédées pendant le drame. "C'est un meurtre pour moi, il n'y aucun doute possible, à partir du moment où on se lance à une telle vitesse dans une rue à 50 km/h, consciemment on peut imaginer qu'on va tuer des gens..."

Nicolas indique que les victimes et leurs proches, cette décision, ainsi que le renvoi de Antonino Falzone devant les assies, est une "étape très importante". "Il est tout aussi responsable des personnes des décès. Il a accompagné une personne qui a pris des risques inconsidérés..."

Le discours est similaire pour Antonio, l'une des victimes rescapées. "C'est un soulagement mais sans plus car il peut encore y avoir un recours, mais il y a au moins une reconnaissance. Pour moi, il est meurtrier."



Paolo Falzone est sorti en liberté, bracelet électronique à la cheville, du tribunal, puisquie la Chambre du conseil n’a pas ordonné l’exécution immédiate de sa prise de corps en ce qui concerne, "ce qui signifie qu’en l’absence d’appel du parquet, celui-ci ne serait plus détenu préventivement sous surveillance électronique", souligne le parquet, qui a décidé de faire appel de cette dernière décision.