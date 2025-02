Drame de Strépy: "journée décisive" pour Paolo Falzone, sera-t-il jugé pour meurtre ou homicide involontaire?

À l’issue des débats, la Chambre disposera d’un délai de 15 jours pour rendre son arrêt et décider du devenir judiciaire de Paolo Falzone. La plus grande des possibilités serait un renvoi vers la cour d'assises pour un ou sept meurtres.

"Une journée décisive" pour les familles des victimes

Pour les parties civiles, la qualification des faits ne fait effectivement aucun doute. Me David Gelay, avocat des victimes, insiste sur l’importance de cet examen judiciaire : "C’est une journée décisive. Nous plaidons avec conviction que ce dossier doit être renvoyé devant les assises et qu’il s’agit bien de meurtre".

L'avocat des victimes ajoute que "tous les éléments du dossier convergent : expertises, témoignages, constatations policières. Selon nous, il s'agit incontestablement de meurtre et pas simplement d'un accident de la circulation."

Les proches des victimes espèrent que cette étape leur permettra d’avancer dans leur processus de deuil. "D’échéance en échéance, c’est compliqué de tourner la page. Chaque audience ravive le drame. Ils attendent le procès pour pouvoir s’exprimer et faire entendre leur douleur", confie Me Gelay.

Peu de suspense sur la décision attendue

Me Mayence, avocat d’une des victimes, partage ce sentiment : "J’espère qu’il n’y a pas de suspense. Mon client, M. d’Andrea, a été percuté, s’est retrouvé sur le capot, l’auteur a freiné, attendu qu’il tombe, puis lui a roulé dessus. Si on nous dit qu’il n’y a pas matière à discuter d’un meurtre devant une cour d’assises, alors je ne comprendrai plus grand-chose."

Il estime que cette audience marque "la dernière ligne droite judiciaire". Si la Chambre ordonne le renvoi de Paolo Falzone, il ne restera plus qu’à fixer la date du procès.

La tenue d’un procès aux assises semble inévitable, mais son organisation pourrait prendre du temps. Avec un nombre exceptionnel de parties civiles et de victimes, l’infrastructure nécessaire sera conséquente. "L’objectif est un procès d’assises le plus rapide possible, mais dans de bonnes conditions", souligne Me Mayence.

L'autre question de cette audience concerne le passager qui se trouvait dans le véhicule de Paolo Falzone. Il pourrait lui aussi se retrouver sur le banc des accusés en cour d'assises.