"Il n'y a plus d'argent": la justice belge peine de plus en plus à rémunérer ses spécialistes

Un exemple frappant : le procès autour de la messagerie cryptée Sky ECC, qui a mobilisé plus de 120 prévenus et nécessité des investigations colossales.

Les traducteurs jurés, médecins légistes et autres spécialistes se détournent progressivement des dossiers judiciaires, car depuis novembre, l'enveloppe budgétaire destinée à leur rémunération est épuisée.

"Les experts comme les traducteurs jurés ne sont plus payés parce qu'il n'y a plus d'argent au niveau des frais de justice", explique Thierry Mansvelt, expert judiciaire en informatique. "Il n'y a qu'un budget variable et ajustable : les frais de justice. Les autres ne le sont pas".

Des experts indispensables mais découragés

Psychologues, médecins légistes, experts automobiles : ces spécialistes fournissent des rapports essentiels pour faire avancer les enquêtes et résoudre des affaires complexes.

Pourtant, sans paiement dans les délais, beaucoup risquent de ne plus prioriser les dossiers judiciaires.