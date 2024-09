La police réalise un sacré coup de filet: plus de 100 armes saisies et 6 personnes arrêtées dans une opération de grande ampleur

Dans le cadre de cette enquête, 6 personnes ont été placées sous mandat d’arrêt, plus de 110 armes à feu semi-automatiques et une importante quantité de munitions a été saisie.

L’enquête minutieuse a révélé que cette organisation présumée avait établi sa zone de commercialisation en région bruxelloise. Elle est suspectée de se livrer à la vente et la livraison d’armes à feu à travers Bruxelles et au-delà.

Tout au long de l’enquête jusqu’au 7 septembre dernier, les services de police ont procédé à la saisie de plus de 110 armes à feu semi-automatiques et une quantité importante de munitions.

©Belga

L’enquête à l’instruction, menée par une juge d’instruction, est toujours en cours. Dans l’intérêt de celle-ci, le parquet de Bruxelles ne fera aucun autre commentaire.

"Endiguer complètement la mafia, on ne peut pas", admet Eric Jacobs, le directeur de la Police Judiciaire Fédérale de Bruxelles, "mais il faut mettre des barrières pour la diminuer", estime-t-il. "Je pense qu'on peut être efficace là-dedans. Notre unité résout 100% des meurtres avec auteur inconnu depuis plus de 3 ans. C'est un très haut chiffre, et je suis très fier de mes enquêteurs", se réjouit le directeur.

Un message à la mafia

"C'est aussi un message à la mafia, à ceux qui veulent venir tirer ici, que même s'ils s'enfuient, on les trouve. C'est ça un peu ce qu'on veut faire. Pour retrouver les informations, on doit, autant dans le monde réel que dans le monde virtuel, ouvrir les oreilles. Bien regarder, écouter, et au bon moment avoir la bonne information, et puis commencer à travailler dessus avec des techniques particulières".