Un lieutenant-colonel condamné pour agression sexuelle voit son renvoi de l'armée annulé: épinglée, Ludivine Dedonder réagit

Le Conseil d’État a estimé qu'un lieutenant-colonel a été injustement renvoyé de l'armée. En cause : des propos de la ministre de la Défense de l'époque, Ludivine Dedonder. Selon elle, "on joue sur les mots".

En 2020, ce militaire, alors proche de la pension, occupe la fonction la plus élevée au sein d'un poste de l'armée belge en Allemagne. Lors de sa fête d’adieu, marquée par une grande quantité d’alcool, il propose à une jeune caporale de la raccompagner. Au lieu de cela, il la conduit chez lui et l'agresse. La soldate déposera plainte.

Cette plainte a abouti, l'homme a été condamné par la cour d'appel de Liège à une peine de deux ans de prison avec sursis pour agression sexuelle.

Contactée, Ludivine Dedonder, ancienne ministre de la Défense, rappelle sa politique : "Un comportement à l'égard d'une femme ne doit pas être pris à la légère. En tant que militaire, on se doit d'être exemplaire. C'était vraiment le fil conducteur et j'ai vraiment pris ça à bras-le-corps. J'ai toujours adopté la même attitude envers toutes et tous sur cette tolérance zéro et sur les mesures qui en ont découlé". Une enquête disciplinaire a été lancée à l'encontre de ce lieutenant-colonel.

Quelques mots qui ne passent pas

Seulement, en 2022, est diffusé un reportage de l'émission "Terzake" de la VRT. Celui-ci fait état de comportements inappropriés au sein de la Défense. Le cas de la caporale impliquée est présenté. Le lendemain, Ludivine Dedonder, déclare au parlement : "En tant que ministre et en tant que femme, j’ai été très touchée par le témoignage émouvant de la militaire".