Un vaste trafic de gaz hilarant découvert à Bruxelles: plus de 500 bouteilles saisies

Un important coup de filet de la police nord de Bruxelles a révélé un trafic illicite de protoxyde d'azote, un gaz hilarant absorbé à l'aide de ballons de baudruche. Près d'un millier de litres de ce gaz ont été découverts lors d'une enquête qui a débuté dans une librairie de Schaerbeek. Suite à une perquisition en flagrant délit dans cette librairie, les policiers ont saisi 132 bouteilles de protoxyde d'azote, équivalant à 358 litres. Une deuxième perquisition dans un entrepôt de Malines a conduit à la découverte de plus de 450 bouteilles, représentant plus de 950 litres de protoxyde d'azote et 110 000 ballons, habituellement utilisés pour un usage détourné du gaz.

Considéré comme un produit stupéfiant

Depuis mars dernier, le protoxyde d'azote est considéré comme un produit stupéfiant en raison de ses effets sur le comportement et de son danger potentiel. Suite à l'arrestation du gérant de la librairie, inculpé pour l'importation, la détention et la vente de produits stupéfiants, la police a découvert que le trafic illicite aurait rapporté plus d'un million et demi d'euros au cours des deux dernières années.