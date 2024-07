Les festivités du 14 juillet à Liège ont 80 ans

La célébration de la fête nationale française est une tradition bien ancrée à Liège depuis 1944. "Nulle part ailleurs en Wallonie, la fête nationale française n'est célébrée comme à Liège. Cette année, nous célébrons le 80e anniversaire de sa création", a souligné mardi Alain Laroche, président des Amitiés françaises de Liège, l'ASBL qui organise l'événement dans le but de promouvoir l'amitié franco-liégeoise.

Le point d'orgue des festivités sera le feu d'artifice, tiré depuis le boulevard Frère Orban à 22h45. Il dure généralement entre 15 et 20 minutes et arbore notamment les couleurs du drapeau français. On le qualifie de "plus beau feu d'artifice de Wallonie". À nouveau, plus de 25.000 personnes devraient y assister en bord de Meuse et à divers points de vue.