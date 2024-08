Les hôtels et gîtes wallons ont fait le plein cet été, les attractions un peu moins

Selon les premiers retours, l'été 2024 peut être qualifié de "bonne saison" pour les hébergements touristiques du sud du pays, indique l'agence de promotion du tourisme wallon. Malgré des congés scolaires plus courts et une météo peu stable, le nombre de nuitées est en hausse, tant par rapport à l'an dernier que comparé à 2019, année de référence pré-pandémie. Les hébergements touristiques font état d'une hausse de fréquentation de 9% par rapport à 2019 et de 5-7% par rapport à l'été 2023. Les gîtes, de grande capacité surtout, ont été particulièrement demandés, avec une hausse des réservations de 16% sur un an.

Comme l'été dernier, la tendance a été au tourisme international plutôt que belge. VISITWallonia note "une recrudescence de visiteurs étrangers, notamment allemands et italiens".