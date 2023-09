30 degrés, du soleil pour faire bronzer nos gambettes, un bon verre: ce doux parfum d'été régale les Belges

C'est reparti pour l'été ! Pendant plusieurs jours, la Belgique va vivre sous un courant d'air chaud, qui fera monter la température jusqu'à la frontière des 30 degrés. Une aubaine pour tout le monde, alors que jusqu'ici, la météo ne nous avait pas franchement gâtés.

Dans les rues, la bonne humeur est de sortie, avec un soleil qui réjouit tout le monde. "On n'a pas eu d'été, donc on peut reprendre la terrasse, se refaire bronzer, boire les apéros en terrasse", résume un habitant. "Qu'il fasse beau, ça a du positif sur notre esprit", "Les 37-38 c'est pas mon truc. Ici, on est quand même privilégiés", "Tous les jours, on va essayer de marcher, tant qu'il fait bon et qu'on n'a pas besoin de parapluie", "Cela fait du bien, c'est très chouette"... Voilà le genre de réactions que l'on obtient en vous interrogeant sur le beau temps actuel.