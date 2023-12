Alerte crue pour l'Our et ses affluents, dans l'est du pays

L'Our, rivière qui traverse les Cantons de l'Est et suit en partie la frontière belgo-allemande, a atteint des niveaux d'alerte à la suite des précipitations de ces derniers jours, selon un avertissement émis dans la nuit de lundi à mardi par le Service public de Wallonie (SPW). Le niveau d'eau de la rivière et ses affluents était cependant stable à tous les points de mesure quelques heures plus tard, en fin de matinée mardi, selon les données du site internet consacré à l'hydrométrie en Wallonie.