Alerte jaune aux conditions glissantes sur presque tout le pays

L'Institut royal météorologique (IRM) émet pour la journée de dimanche une alerte jaune aux conditions glissantes sur l'ensemble du territoire, à l'exception des provinces de Namur et du Luxembourg.

L'avertissement sera valable dès le matin à la Côte, en Flandre occidentale et orientale, à Anvers, dans le Brabant flamand ainsi que le Hainaut. Dans les provinces de Liège et du Brabant wallon, ainsi qu'à Bruxelles et dans le Limbourg, l'alerte sera valable à partir du début de l'après-midi. Elle se prolongera ensuite sur l'ensemble du territoire jusqu'en début de nuit.

Après une nuit avec des gelées généralisées, les températures resteront proches de 0 degré dimanche. Une zone de précipitations traversera par ailleurs le pays d'ouest en est. Il s'agira d'abord de neige, avec 1 à 3 cm attendus, se transformant en pluie éventuellement verglaçante.