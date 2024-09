Alerte jaune aux orages sur les provinces de Luxembourg, Namur et Hainaut, le 1722 activé

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis jeudi une alerte jaune aux orages pour les provinces de Hainaut, de Namur et de Luxembourg. Elle est valable de 17h00 jusque 12h00 demain/vendredi. Le SPF Intérieur a, dans la foulée, activé le numéro 1722 dédié aux interventions non urgentes des pompiers.

"Entre cette fin d'après-midi et vendredi matin, plusieurs salves pluvio-orageuses devraient se succéder d'est en ouest et donneront parfois des précipitations abondantes sur l'ensemble de l'épisode, principalement sur la moitié sud-ouest du territoire", prévient l'IRM. Des cumuls de 20 à 30 litres/m2 en une heure de temps ne sont pas exclus par endroits, souligne-t-il. Un peu de grêle est également possible en soirée.

Le nord et le nord-est du pays devraient a priori être moins concernés par cet épisode, selon l'IRM.

En raison de cette alerte, le numéro 1722 a été activé, fait savoir le SPF Intérieur. Celui-ci est recommandé en cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels l'assistance des pompiers est nécessaire. Les demandes peuvent être introduites via l'e-guichet www.1722.be ou par téléphone au 1722.