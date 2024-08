Alerte jaune pour la pluie dans trois provinces: à quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures?

Partager:

Les précipitations les plus abondantes sont prévues pendant la nuit.

L'Institut royal météorologique a émis samedi une alerte jaune pour la pluie en provinces de Liège, Luxembourg et Namur. Un front ondulant affectera essentiellement le sud-est et l'est du pays samedi après-midi. Une des ondes touchera le sud-est du territoire (essentiellement les provinces de Luxembourg et de Liège, ainsi que l'est de la province de Namur). Elle sera assez active avec des pluies ou des averses parfois intenses et pouvant être orageuses. Par endroits, des cumuls de plus de 20 mm en 6 heures et/ou de 25 à 50 mm en 24 heures seront possibles (ponctuellement, il n'est pas exclu que les quantités dépassent les 50 mm sur l'ensemble de l'épisode). Sur la partie centrale du territoire (du Hainaut au Limbourg), le ciel va devenir souvent très nuageux la possibilité de quelques précipitations.

Sur l'extrême ouest, le temps restera généralement sec sous des voiles d'altitude toutefois assez denses. En seconde partie de nuit, des éclaircies se développeront sur l'ouest et le centre du pays, avec formation de brume par endroits. Sur l'est, l'activité pluvieuse persistera mais diminuera progressivement en intensité. Les minima seront compris entre 14 et 17 degrés, sous un vent faible à parfois modéré, d'abord de secteur nord à nord-ouest sur l'ouest et de direction variable sur l'est, puis de secteur ouest à nord-ouest partout. La pluie a déjà commencé à tomber ce samedi en fin d'après-midi. Concertnant le niveau des cours d'eau, pas d'inquiétude à avoir, apprend-on ce samedi par le Service public de Wallonie. Les niveaux sont toujours relativement bas. À lire aussi Prévisions météo: de la pluie ce vendredi, que nous réserve le ciel ce week-end?

En raison de cette alerte, le numéro 1722 est activé, ajoute le SPF Intérieur. Celui-ci est recommandé en cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels l'assistance des pompiers est nécessaire. Les demandes peuvent être introduites via l'e-guichet www.1722.be ou par téléphone au 1722. Si une vie est potentiellement en danger en revanche (risque d'effondrement, danger sur la voie publique, risque d'incendie, incident avec des blessés), il convient dès lors d'appeler le 112, rappelle le SPF. Et pour ce dimanche? L'IRM indique que les dernières pluies quitteront l'est de notre pays en début de journée avec quelques ondées résiduelles encore possibles jusqu'en fin de matinée.