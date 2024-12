Attention sur les routes: une alerte au brouillard est émise jusqu'à ce samedi sur une grande partie du pays

Ce vendredi après-midi, le temps restera ensoleillé au sud du sillon Sambre et Meuse avec toutefois des bancs de brouillard parfois tenaces dans le fond de certaines vallées. Les rayons gagneront le centre et s'étireront probablement jusqu'au Tournaisis, voire jusqu'au sud de la Flandre occidentale. Le nord, lui, continuera de faire grise mine. Le mercure pointera jusqu'à 7°C en Ardenne et sur le Condroz, 5°C ailleurs.

En soirée, le ciel restera généralement dégagé au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, du brouillard se formera à nouveau. Il sera répandu et dense en Flandre ainsi que sur le centre du pays, avec des visibilités souvent inférieures à 200 mètres. Il gèlera en de nombreux endroits, avec des minima généralement compris entre 0°C et -4°C, et localement jusqu'à -5°C ou -6°C dans les vallées de l'Ardenne.