De la pluie à l'ouest, un temps sec sur l'est

La journée de dimanche débutera sous des éclaircies en beaucoup d'endroits. Ensuite, les champs nuageux deviendront plus nombreux avec des averses sur l'ouest et le nord-ouest du pays, où elles pourraient être ponctuées d'un coup de tonnerre. Une ondée sera possible dans le centre alors que l'est et le sud-est du territoire devraient bénéficier d'un temps généralement sec, prévoit l'Institut royal météorologique.

Les maxima se situeront entre 16 et 18 degrés dans la région côtière ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne, entre 18 et 21 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera changeant avec risque de quelques averses locales. Plus tard, le temps deviendra ensuite généralement sec avec de larges éclaircies. Les minima se situeront entre 6 et 9 degrés en Ardenne, et entre 9 et 12 degrés ailleurs, sous un vent devenant faible à modéré.