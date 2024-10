"De légères inondations possibles": faut-il craindre le passage de l'ex-ouragan Kirk en Belgique?

Cet ouragan a pris naissance au niveau des Caraïbes. Il a commencé à transiter sur l'océan Atlantique. Il a aussi perdu en intensité au fur et à mesure de sa progression vers le nord de l'Atlantique où il a rencontré des eaux beaucoup plus fraîches. Il va arriver chez nous sous forme beaucoup plus atténuée.

Les provinces de Liège, Namur et Luxembourg particulièrement vigilantes.

Les cumuls de pluie les plus importants sont attendus en province de Liège, de Namur et surtout en province de Luxembourg où on attend jusqu'à 75 litres par mètre carré localement. C'est l'équivalent de 2/3, voire 3/4 de ce qui tombe en octobre en moyenne.

Il faut aussi savoir que ces pluies vont tomber sur des sols déjà gorgés d'eau, vu que ça fait un an qu'on connaît des précipitations très abondantes. C'est un peu ça qui nous fait redouter quelques risques de débordements, voire de légères inondations.

Et après?

Après ce passage très pluvieux mercredi et jeudi matin, on va avoir des conditions plus sèches ces 10 prochains jours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore, de temps à autre, quelques gouttes de pluie. Mais on va retrouver des conditions plus anticycloniques.