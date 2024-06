Des averses et trop frais pour la saison

Une ligne d'averses assez structurée traversera lentement le nord et le centre du pays depuis le littoral mardi après-midi. Les maxima ne dépasseront pas 12 degrés en Hautes-Fagnes et 14 à localement 16 degrés en plaine sous un vent de nord-ouest souvent modéré. Des rafales de 50 à 60 km/h (voire un peu plus) seront possibles sous les averses, indique l'IRM dans ses prévisions à la mi-journée.

Mardi soir, les averses se décaleront vers l'est du pays tout en perdant progressivement en intensité. A l'arrière, de larges éclaircies gagneront alors l'ouest et le centre du pays, puis le sud du sillon Sambre-et-Meuse dans un second temps. La nébulosité redeviendra plus variable dans le courant de la nuit alors que de nouvelles averses atteindront l'ouest et le nord du territoire depuis la mer du Nord. Des nuages bas et du brouillard pourront par ailleurs se former en haute Belgique. Les minima oscilleront entre localement 1 et 4 degrés en haute Ardenne, 5 à 7 degrés sur le centre et 11 degrés au littoral. Le vent deviendra faible de secteur ouest ou de direction variable.

Mercredi matin, nuages et éclaircies alterneront. La nébulosité deviendra ensuite variable à abondante avec de nouvelles averses, surtout l'après-midi. Le temps devrait toutefois rester plus sec sur les régions proches de la frontière néerlandaise. Les maxima seront compris entre 12 et 16 degrés. Le vent de nord-ouest sera modéré sur le nord et l'est du pays, mais plus faible sur le sud et l'ouest.