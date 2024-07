Des chutes d'arbres perturbent le trafic ferroviaire

La tempête qui a frappé la capitale et ses environs a causé des chutes d'arbres qui perturbent le trafic ferroviaire mardi en fin de journée, ont indiqué la SNCB et Infrabel à l'agence Belga.

Le trafic est notamment perturbé à Etterbeek. L'arbre a été évacué, mais les trains ne circulent actuellement que sur deux voies entre Bruxelles et Ottignies.

D'autres chutes perturbent la circulation entre Huizingen et Beersel, une bifurcation proche de Linkebeek et Hal, ainsi qu'entre Holleken et Nivelles.