"Des courants d’origine polaire": voici les prévisions météo pour les prochains jours

Des averses traverseront le ciel cet après-midi et jeudi. Les températures seront plutôt fraîches.

Le temps sera partagé entre des éclaircies et des périodes très nuageuses, accompagnées d'averses par endroits, mercredi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de mi-journée. Le risque de précipitations restera plus marqué dans la partie nord du pays et quelques coups de tonnerre pourront retentir. Les maxima seront compris entre 11 et 16°C. "Il y a une dépression sur la mer de Norvège. Cela veut dire qu'elle nous envoie des courants instables, d'origine polaire", a indiqué Sabrina Jacobs dans le RTL info Bienvenue. En soirée, la nébulosité sera variable à abondante avec de nombreuses averses, potentiellement orageuses, depuis le nord-ouest. En fin de nuit, le sud du pays profitera d'un temps généralement sec. Quelques nuages bas pourront se former sur les reliefs. Les minima se situeront entre 4 et 12°C.

Des averses, éventuellement orageuses, seront toujours présentes jeudi, probablement d'abord à la mer avant de progresser dans l'intérieur du pays au fil des heures. En soirée, le temps redeviendra sec et peu nuageux dans l'intérieur alors que des averses toucheront toujours la région côtière. Les maxima seront compris entre 10 et 14°C. Jeudi, il faudra encore composer avec des averses, éventuellement orageuses. Elles se produiront d'abord surtout sur l'ouest et le nord-ouest. Au fil des heures, les averses s'étendront aux autres régions, toujours entrecoupées par quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 14 voire 15 degrés en plaine. Le vent sera dans l'ensemble modéré d'ouest tournant au nord-ouest. La nuit de jeudi à vendredi, les averses (orageuses) auront tendance à se concentrer sur l'extrême ouest du territoire. Dans l'intérieur, de larges éclaircies se développeront. Plus tard en Haute Belgique, de nombreux nuages bas se formeront et pourront limiter la visibilité sur le relief. Les minima varieront entre 3 ou 4 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés à la mer. Le vent sera faible à par endroits modéré d'ouest à nord-ouest dans l'intérieur et modéré de nord-ouest tournant au nord à la côte.

Vendredi commencera avec un temps sec sur la plupart des régions avec de larges éclaircies. Sur le relief ardennais, la nébulosité sera plus abondante. A la mer, des averses seront déjà présentes et elles envahiront ensuite le reste du pays en direction de l'Ardenne. En soirée, le risque d'averses s'atténuera nettement. Il fera encore frais avec des maxima de 10 degrés en Hautes Fagnes à 15 degrés à la côte. Le vent sera modéré, à la mer d'abord assez fort, de secteur nord. La nuit de vendredi à samedi sera froide avec déjà un risque de faibles gelées en Haute Ardenne. Samedi, il fera calme et sec sous un ciel changeant. En matinée, les éclaircies seront plutôt larges puis les nuages deviendront majoritaires l'après-midi. Les maxima se situeront entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés à la mer. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur sud-ouest. Dimanche, il fera sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. En soirée, le ciel s'ennuagera et le risque de faibles précipitations augmentera. Il fera aussi un peu plus doux avec des maxima de 13 à 18 degrés. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest.