Des éclaircies en vue, et quelques précipitations localisées depuis l'ouest

Des éclaircies et un risque de quelques précipitations localisées depuis l'ouest seront au menu samedi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima iront de 20 à 25°C sous un vent généralement modéré et en bord de mer assez fort de sud-ouest.

Quelques rares averses résiduelles persisteront dimanche encore le matin dans l'est. Les éclaircies matinales déjà présentes sur l'ouest s'étendront progressivement aux autres régions. Le ciel deviendra alors partiellement nuageux avec, dans l'intérieur, le risque d'une faible averse résiduelle. Les maxima varieront entre 19 et 23°C sous un vent faible à par endroits modéré d'ouest à sud-ouest tournant vers l'ouest à nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, il y aura des averses plus marquées, surtout dans la moitié est du pays, avec un risque d'orage, et des minima de 14 à 18°C.

La nuit de dimanche à lundi, le temps deviendra calme et sec avec de larges éclaircies. Du brouillard pourra se former, surtout dans les vallées ardennaises.

Lundi et mardi, on prévoit un temps estival assez chaud et ensoleillé avec des maxima par endroits jusqu'à 27°C lundi et 29°C mardi.

Mercredi matin, quelques averses pourront traîner avant le retour d'un temps sec partout sous un ciel partiellement nuageux. Les maxima varieront entre 20 et 24°C avec un vent modéré d'ouest.