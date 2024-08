Grisaille le matin et grand soleil l'après-midi, une semaine en demi-teinte

La semaine s'annonce en demi-teinte, entre grisaille en matinée et beau soleil l'après-midi. La journée de lundi donnera le ton avec un ciel bleu et de 21°C à la mer à 25°C en Campine, prévoit l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée.

La nuit sera ensuite étoilée grâce à un ciel toujours serein. Le thermomètre indiquera alors de 10 à 17°C sous un vent faible et variable. Vers l'aube, des voiles d'altitude viendront envelopper les premiers rayons dans les vallées ardennaises et sur l'ouest du territoire. La nébulosité augmentera depuis l'ouest mais le soleil percera malgré tout la couche nuageuse. Les débardeurs et bermudas sortiront des placards alors que le mercure grimpera jusqu'à 28°C mardi.

La matinée de mercredi chantera, elle, sous la pluie. Après leur récital, les averses s'évacueront vers l'est. En embuscade, les éclaircies qui patientaient à l'ouest gagneront le reste du pays au fil des heures. On perdra quelques degrés, puisque les maxima oscilleront entre 20°C en Hautes Fagnes et 24°C dans le centre.

Le ciel sera encore partagé jeudi et plus couvert vendredi.