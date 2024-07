Il va faire chaud, très chaud: plus de 30 degrés attendus dans certaines régions

Si vous vouliez un peu de chaleur et un peu de soleil, vous allez être servis ! Mais pour combien de temps ?

La Belgique s'apprête à vivre un début de semaine sous le signe du soleil et de la chaleur. Ce lundi marque le début d'une période ensoleillée, avec des températures oscillant entre 23 et 28 degrés. Le mercure grimpera jusqu'à 26 dégrés au littoral. Une aubaine pour les amateurs de plage qui pourront profiter d'une atmosphère plus clémente.

La nuit ne sera pas en reste, promettant un ciel étoilé et des températures douces, entre 13 et 18 degrés. De quoi permettre aux noctambules de profiter pleinement des terrasses et des soirées en plein air.