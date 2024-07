Journée d'abord assez ensoleillée ce jeudi, puis davantage de nuages

La journée de ce jeudi débutera sous une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. L'après-midi, les champs nuageux deviendront plus denses à partir de l'ouest mais sur l'est et le sud- est, le temps restera assez ensoleillé jusqu'en fin d'après-midi. Vers le soir, quelques faibles pluies pourront tomber sur l'ouest du territoire. Il fera un peu plus chaud avec des maxima de 21 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 25 ou 26 degrés dans la plupart des autres régions, selon les prévisions de l'IRM.