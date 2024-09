Journée pluvieuse en perspective

Vendredi matin, la nébulosité sera variable à abondante. Des pluies modérées sont attendues à la Côte et quelques ondées en Ardenne, tandis que le temps devrait rester sec au centre. Dans l'après-midi, pluies et averses arriveront par l'ouest et il faudra s'attendre par endroits à d'importants cumuls de précipitations, notamment au littoral, selon les prévisions matinales de l'Institut royal météorologique (IRM).

Un coup de tonnerre n'y sera d'ailleurs pas exclu.

Les maxima seront compris entre 11 et 16 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h, et jusqu'à 90 km/h à la mer. Un avertissement jaune est émis pour la côte toute la journée.

Dans la soirée et la nuit, le temps restera variable avec des périodes de pluies et d'averses. Les minima seront compris entre 5 et 10°C. Le vent sera modéré à l'intérieur des terres et toujours très fort à la Côte (70-80 km/h).