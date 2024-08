Jusqu'à 24 degrés vendredi et éclaircies dans l'après-midi

Le ciel deviendra très nuageux avec parfois un peu de pluie depuis le nord-ouest. Dans le courant de l'après-midi, des éclaircies se développeront sur l'ouest du pays. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le temps pourrait rester sec une bonne partie de la journée. Les maxima seront proches de 20 degrés en Ardenne, 22 degrés à la mer et 23 ou 24 degrés dans le centre. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré à assez fort dans l'intérieur et parfois fort au littoral. Les rafales pourront dépasser les 60 km/h, et même atteindre 70 km/h dans le nord-ouest.