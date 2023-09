La Belgique sera l'un des pays les plus exposés aux vagues de chaleur extrême d'après une étude

La vague de chaleur qu'on a connu ces derniers jours est terminée, mais c'est un phénomène qui risque de se reproduire de plus en plus souvent. C'est ce qu'il ressort d'une étude menée par des chercheurs anglais et écossais. Selon eux, la Belgique fait partie des endroits de la planète les plus exposés au risque d’une vague de chaleur extrême.