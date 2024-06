La Dyle et ses affluents en alerte de crue

Les seuils d'alerte ont été atteints sur plusieurs stations de la Dyle et ses affluents à la suite des fortes précipitations, avertit dans une nouvelle mise à jour dans la nuit de mardi à mercredi le site de l'hydrométrie en Wallonie.

La Dendre et ses affluents sont en phase de préalerte de crue. Les autres cours d'eau en Wallonie sont pour l'instant en phase normale.

"Les cumuls observés ont été particulièrement importants dans le Hainaut et dans le Brabant wallon où des dégâts par ruissellement et des dépassements de seuils de préalerte et d'alerte ont été observés. Les niveaux devraient se stabiliser en deuxième moitié de nuit", précise encore le site de l'hydrométrie en Wallonie.