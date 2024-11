La E42 en partie paralysée cette nuit à cause de la neige: "un chaos total"

Vous nous avez envoyé plusieurs messages via notre bouton orange Alertez-nous, signalant un trafic très dense, à l'arrêt sur certains tronçons, hier soir, notamment du côté de Francorchamps et de Malmedy, avec plus d'une heure supplémentaire à certains endroits. "Autoroute, route secondaire saturée avec la neige du côté de Malmedy. À l'arrêt depuis... un chaos total", témoignait Cédric, images à l'appui.

Une couche de neige s'était déposée sur les routes en province de Liège, avec également un épais brouillard.

Ce matin, les caméras situées le long de ces routes montrent une situation bien meilleure. Les axes routiers principaux sont maintenant déneigés.