La météo printanière, c'est bientôt fini? Voici les prévisions de l'IRM pour la semaine prochaine

Ce dimanche soir, la Belgique connaîtra encore de larges éclaircies, mais les nuages seront plus nombreux en direction de la France. Durant la nuit prochaine, les bancs nuageux de moyenne et de haute altitude s'épaissiront à partir du sud. Les températures redescendront entre -1 degré en haute Ardenne, voir localement encore plus bas, et 6 ou 7 degrés sur l'ouest et le sud-ouest du pays. Le vent sera faible de secteur est, le long du littoral parfois modéré.

Un lundi doux

Ce lundi, le ciel sera assez nuageux, mais le nord et le nord-est du pays pourront encore profiter d'éclaircies. En cours d'après-midi, quelques pluies généralement peu importantes gagneront le sud du pays. Les maxima varieront entre 11 ou 12 degrés en haute Ardenne et en bord de mer, et 16 ou 17 degrés en Campine. Le vent sera faible de direction variable, sur le sud du pays faible à parfois modéré d'ouest. Dans la région côtière, un vent modéré de nord se lèvera en cours de journée.