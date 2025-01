La neige a recouvert une partie de la Belgique: jusqu'à 8 centimètres sont tombés par endroits

L'année vient à peine de commencer et vous pouvez déjà sortir vos pelles, gratte-givre, bonnets et écharpes chaudes. Du moins si vous habitez dans une des régions touchées par les importantes chutes de neige. En provinces de Liège et de Luxembourg, une couche blanche de plusieurs centimètres qui tient a recouvert les paysages hivernaux. Au dessus de 300 m, une accumulation de 1 à 6 cm pourra se former en 6h, voire très localement davantage sur les hauteurs de l'Ardenne.

À Herve, la neige continue de tomber et à s'accumuler. Jusqu'à 8 centimètres de neige se sont formés par endroits.

Le temps sera variable et assez froid avec parfois quelques averses hivernales jeudi, et des maxima de 0 à 7 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Un avertissement jaune était en vigueur pour des conditions glissantes sur les voiries luxembourgeoises, namuroises et liégeoises. Cette alerte jaune a été levée à midi.