La plateforme de voitures partagées Cambio rétablie après une panne technique

L'application nécessaire à l'utilisation des voitures partagées Cambio est à nouveau opérationnelle, après une panne technique causée par des intempéries dans le nord de l'Allemagne, a confirmé lundi l'entreprise. Depuis dimanche, il n'était plus possible ni de réserver ni de déverrouiller une voiture.

Après une panne de plus de 24 heures, presque tous les problèmes techniques de la plateforme Cambio ont été résolus. "En raison de fortes pluies en Allemagne, l'un de nos centres de données a été endommagé", a expliqué le directeur général de Cambio Flandre, Geert Gisquière. Par conséquent, le service de covoiturage - basé sur une application - était en grande partie gelé depuis dimanche matin.

Il n'était notamment plus possible d'effectuer de nouvelles réservations, et les utilisateurs n'étaient plus en mesure de déverrouiller leur voiture via l'application. Le service clientèle a toutefois été en mesure de résoudre la majorité de ces problèmes à distance, par téléphone, selon Cambio. "Depuis 15h00 environ, le pire est derrière nous", s'est réjoui lundi Geert Gisquière. Tant le déverrouillage que la réservation d'une voiture devrait fonctionner à nouveau.