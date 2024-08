La pluie fera son retour mardi

Le soleil et des cumulus accompagnés de nuages élevés se succéderont dans le ciel lundi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront autour de 20°C en Hautes-Fagnes, autour de 22°C à la mer et seront proches de 23°C ou 24°C ailleurs en Basse Belgique. Le vent sera souvent faible de secteur sud. Au littoral, il sera modéré de sud à sud-ouest, tournant au nord-ouest.

Les maxima varieront de 21°C à 25°C.

Mardi soir, il pleuvra encore au sud du sillon Sambre et Meuse tandis qu'il fera sec et peu nuageux ailleurs. La zone de pluie s'évacuera rapidement vers l'Allemagne et le temps deviendra sec et peu nuageux également en Ardenne. Les minima oscilleront entre 10°C et 16°C.