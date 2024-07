L'Acropole d'Athènes fermée au public jeudi après-midi en raison de la chaleur

La vague de chaleur qui persiste presque depuis le début du mois de juillet a atteint un nouveau sommet dans une grande partie de la Grèce ce jeudi. Les températures locales devant dépasser les 43°C, tous les sites archéologiques seront fermés entre midi et 17h00 (heure locale), a annoncé le ministère de la culture. Parmi les sites concernés figurent l'Acropole et le site antique d'Olympie.

La protection civile a mis en garde contre un risque élevé d'incendie dans la plupart des régions du centre et du sud de la Grèce. Le moindre incendie peut se transformer en brasier en raison de la sécheresse et des vents forts qui soufflent actuellement autour de la mer Égée, a déclaré un porte-parole des services de lutte contre les incendies à la télévision grecque. Il a ajouté que la situation était légèrement meilleure en Crète et dans les îles de la mer Égée. Selon l'agence météorologique, les brises marines y contribuent à faire baisser les températures à environ 35°C.

Le ministère du Travail a ordonné que tous les services de livraison soient suspendus pendant les heures chaudes de l'après-midi (de 12h00 à 17h00). Le travail dans le secteur de la construction a également été interrompu à midi pour les cinq heures suivantes. Selon le ministère du Travail, ceux qui le peuvent seront autorisés à travailler chez eux.